B&B Vol liefde: Frank heeft enorme mazzel met 'Goeiedagschotel-Piet' en kan iemand Eveline redden?

Er zijn vandaag twee mannen aangekomen, waardoor cringe-tv een hele nieuwe betekenis krijgt. Lieske begint weer over bodemdrift. En waar bemoeit die vriendin van Jean-Paul zich mee? Dit was een aflevering waardoor je wilt stoppen met kijken. Maar dat doe je niet.

Want ook Yvonne, de nieuwste aanwinst aan de Spaanse costa, is even slikken. Het is kennelijk een calvinistische misdaad dat Jean-Paul iemand zoekt "die gewoon leuk en gezellig" is. Want waar is de diepgang? Om die te zoeken, begint ze tijdens het ontbijt een soort sollicitatiegesprek en verwacht ze dat hij nog voor koffie en croissant gaat uitleggen waar hij naar toe wil in het leven. Terwijl: onze vrolijke drinkebroer wil alleen maar de kortste route naar de lunch. En als zij dan onderweg ook nog begint over een teken van boven, smacht hij nog harder naar zijn eerste glas op deze typische vrijdag. Als dat achter de rug is, komt een bemoeizieke vriendin hem vertellen dat hij toch vooral voor de bepaald niet "gewoon gezellige" Yvonne moet kiezen, terwijl JP duidelijk Renate leuker vindt. Al zal de fitness-instructrice ook geen match zijn. Ze heeft nu al genoeg van al het eten en drinken. En dan moeten de typische zondag, dinsdag en woensdag nog komen.

Koning Eenoog

Frank blijft Frank, hoeveel hij ook meeveert op Lesbos, hij heeft wel zijn grenzen. En die liggen bij een kussentje onder de knie bij het onkruid wieden, hoe truttig Ingrid dat ook vindt. Gelijk heeft hij: ga maar met je blote knieën in dat grind zitten. En hij heeft de mazzel van zijn leven: Goeiedagschotel-Piet komt binnen. Het jurkje dat Ingrid aan heeft? "Daar houdt Piet wel van. Dat vindt Piet wel grappig." Mensen die in de derde persoon over zichzelf praten...En dan maakt hij ook nog de ene na de andere schunnige grap, die in een bouwkeet in de jaren 80 al niet meer kon (billen als een toeptafel). Ingrid is er na een uur al klaar mee. Frank scoort zelfs ruigheidspunten als hij Piet vraagt om zijn mond te houden over al te droevige onderwerpen. Ook de grapjes die volgen, vallen plots in goede aarde bij zowel Ingrid als kijker.

De montage heeft in Italië bij Eveline leuk alle 'leuks' van Rob achter elkaar geplakt, dus misschien dat het haar niet eens zo opviel. Ze zegt namelijk na de leuke rondleiding dat het lijkt alsof Rob er al maanden is in plaats van een paar uur. Misschien omdat hij zo vaak leuk zegt dat het genoeg is voor een heleboel maanden? De man doet zijn best en hij is ongetwijfeld heel aardig, maar nee. Het is het spijkerjack, het feit dat hij haar nu al veel te leuk vindt en dat gedweep met die ook al zo leuke pizza-oven. Zegt Eveline nu echt dat ze hem ook leuk vindt? Haar vriendin denkt er duidelijk anders over. Ze vraagt zich af of hij fysiek wel een match is. Fysiek, psychisch, emotioneel, intellectueel, allemaal geen match.

Beginnende twijfels

Petra begint al voorzichtig haar bedenkingen te krijgen bij Lieske, die zelfs een koksmuts uit haar koffer tovert. Was al duidelijk hoe culinair onderlegd ze is? Ze is gewend dat mensen geïntimideerd zijn door haar kookkunsten. Dat is Petra allerminst. Ze vraagt om een scheutje rode wijn voor in haar gerecht, waarna de Bourgondische Brabantse uit het gemoedelijke Bredase weer begint over haar bodemdrift. De socialite op het kleine eilandje laat al iets van twijfel doorschemeren in het Grieks tegen haar vriendinnen. Ze vraagt zich af of het erotisch wel iets kan worden. Ja en mogelijk ook of ze niet doodmoe wordt van dat pseudo-geschater, dat bij haar vriendinnen ook wat ongemakkelijk valt.