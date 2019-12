Weinig Nederlanders weten: Zelfs klein beetje alcohol vergroot kans op kanker

Weinig Nederlanders zijn bekend met de gezondheidsrisico’s van alcohol. Uit een nieuw onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 8,6 procent op de hoogte is van de relatie tussen kanker en alcohol.

Maar een op de twintig mensen weet dat alcohol de kans op borstkanker vergroot. Bijna 60 procent van de Nederlanders weet wel dat je van overmatig alcoholgebruik Korsakov kunt krijgen. Mensen in de provincie Drenthe zijn nog het best op de hoogte van de gevaren van alcohol. Drenten scoren een 5,6, waar de gemiddelde Nederlander blijft steken op een 5,1. Jongere deelnemers scoren wel veel beter dan veertigplussers en hogeropgeleiden weten er meer van dan lageropgeleiden.

Aan alcoholgebruik kleven veel meer risico’s dan mensen denken. Zelfs gematigd drinken is slecht voor hart en bloedvaten en vergroot de kans op kanker. Hoogleraar Bart Kiemeney (Radboud UMC) legt in het AD uit: “Zonder alcohol zouden we in Nederland elk jaar ongeveer 3500 minder kankerdiagnoses hebben. Voor sommige vormen van kanker zoals mond-, keelholte- en slokdarmkanker is alcohol zelfs verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle gevallen.”