Europese leiders vragen Iran: “Gebruik geen geweld”

De drie grote Europese landen, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben Iran opgeroepen om geen geweld te gebruiken. Iran heeft zich teruggetrokken uit het atoomakkoord van 2015, maar Europa hoopt dat het land zich bedenkt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson hebben een schriftelijke verklaring uitgebracht. Daarin schrijven ze: “Het bestrijden van IS blijft onze prioriteit. Daarom moeten we de internationale coalitie intact houden. We roepen Irak op de coalitie te blijven steunen.”

Amerikaanse president Donald Trump komt ondertussen met sancties voor Irak. “Als Irak ons vraagt te vertrekken, dan leggen we ze sancties op zoals ze nog nooit eerder hebben gezien”, vertelt de president. “De sancties tegen Iran zullen dan zelfs wat zwak lijken.”