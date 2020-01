Coronavirus: van één vismarkt tot wereldwijde paniek

Het begint ergens eind 2019 op de nu beruchte Zuid- Chinese zeevruchtenmarkt, in Wuhan. Die is sindsdien geïdentificeerd als de bron van het coronavirus dat wereldwijd meer dan 1700 mensen heeft besmet, meer dan 55 heeft gedood en China in chaos heeft gestort.

Net in de periode dat honderden miljoenen mensen samen zouden komen, om met hun families het grootste feest van het jaar te vieren, zitten delen van China op slot en valt er weinig te vieren.

Op 30 december was er een eerste signaal. De autoriteiten in China brachten een openbare waarschuwing uit over een “longontsteking met onbekende oorzaak” die artsen in Wuhan hadden vastgesteld.

Vier dagen later waarschuwden de Chinese autoriteiten de Wereldgezondheidsorganisatie. Tegen die tijd hadden de autoriteiten de zeevruchtenmarkt voor desinfectie gesloten en 44 patiënten met de onbekende longontsteking geïdentificeerd.

Op 9 januari kondigde China aan dat het een nieuw coronavirus had geïdentificeerd, uit dezelfde familie die de uitbraak van Sars 2002 veroorzaakte. Zoals alle virussen in de coronafamilie, was het afkomstig van een dier; wetenschappers waren aan het racen om de bron te ontdekken.

De volgende dag kondigden de autoriteiten de eerste dode aan.

Er was toen nog hoop dat Beijing de uitbraak had kunnen stoppen voordat deze echt was begonnen. Op 13 januari verklaarden de Chinese autoriteiten dat ze al meer dan een week geen nieuwe gevallen hadden geïdentificeerd . Er was de hoop dat je moest eten van geïnfecteerde dieren om ziek te worden. En nu de markt dicht was, was het probleem mogelijk beperkt en bijna opgelost.

Maar nu is gebleken dat China vrijelijk de details van de gevallen die het in de vroege dagen van januari had geïdentificeerd vrijgaf, maar dat er weinig werd getest bij zieken in Wuhan. Dat er weinig nieuwe gevallen kwamen had dus ook te maken met die testen.

Er is volgens de Guardian groeiende bezorgdheid dat het uitblijven van uitgebreide testen tijdens de eerste dagen van de uitbraak de verspreiding van het virus had kunnen helpen beperken .

Nu zijn er 56 doden, klimt het aantal besmettingen naar de 2000 en is de ziekte opgedoken in Amerika, heel Azië, Australië en Europa.