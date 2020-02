Kinderdagverblijf wegens risico 2 weken dicht

Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam Zuidoost blijft twee weken gesloten omdat een moeder van een kind besmet is met het coronavirus. De moeder is de vrouw uit Diemen, van wie eerder vandaag bekend werd dat ze het virus heeft en in thuisquarantaine verblijft.Het kind zou volgens AT5 zelf ook ziekteverschijnselen vertonen en wordt getest op het virus. Volgens het kinderdagverblijf zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat andere kinderen besmet zijn geraakt, maar valt dat ook niet uit te sluiten.

De vestiging blijft gesloten zolang de maximale incubatietijd van het virus duurt. Volgens commercieel directeur Baukje Nouta van het hoofdkantoor van CompaNanny worden ouders en medewer