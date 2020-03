Waarom vleeseters vegetariërs soms zo irritant vinden

Vegetariërs doen wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen: geen vlees eten. Het is tenslotte beter voor het milieu en voor het dierenwelzijn. En toch, in deze Nationale Week Zonder Vlees krijgen ze regelmatig de hoon der natie over zich heen. Waarom is dat?

Twitteraar Yvonne schrijft pesterig: “Morgen maar weer even naar de slager in Duitsland om mijn voorraad aan te vullen.” Carola meldt: “Ik had eigenlijk niets nodig bij de slager, maar ben toch even geweest.”

Sociaal psycholoog Florien Cramwinckel, die onderzoek deed naar de reacties van mensen op het morele gedrag van anderen, legt uit aan EditieNL: “Mensen die vlees eten kunnen zich bedreigd voelen als ze geconfronteerd worden met iemand die dat weigert vanuit morele redenen.”

Ze verklaart: “We willen allemaal graag het gevoel hebben dat we een goed mens zijn en morele keuzes maken. Dat is superbelangrijk voor ons. Als je daarop wordt aangesproken, is dat heftig.” Dus denkt Cramwinckel dat de Nationale Week Zonder Vlees recalcitrant gedrag op kan roepen. “Sommigen gaan juist méér vlees eten in plaats van minder.”

Wil je het gezellig houden met de vleeseters om je heen steek dan geen moraliserende preek af, maar houd het bij jezelf. “Als je zegt dat je geen vlees eet omdat je dat niet lekker vindt of omdat je allergisch bent, zal de ander niet snel beledigd zijn. Maar als je doel is om de ander te overtuigen dat vlees eten slecht is, kom je daar alsnog niet ver mee,” klinkt het.