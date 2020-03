Trump geeft Europa de schuld van epidemie

Donald Trump heeft in een tv-toepsraak erkent dat er een besmettelijke ziekte rondwaart in de VS. Tot nu toe zei hij dat dat fakenieuws was, een verhaal om zijn economische succes te vernietigen.

Maar nu de epidemie als een strovuur door de VS raast is er geen ontkennen meer aan. Volgens Trump ligt de schuld bij China, waar het virus vandaan komt, en aan Europa, dat te weinig heeft gedaan om de uitbraak te remmen.

Amerika zal daarom alle vliegverkeer vanuit Europa vanaf vrijdag stilleggen. Behalve uit Engeland