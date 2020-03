Italië, Zwitserland, Noorwegen en Spanje staan er slechter voor dan wij

Het aantal besmettingen en doden in Nederland is de laatste twee weken snel opgelopen: in 15 dagen van 1 naar 1.135.

Maar relatief vergeleken met andere Europese landen staan we er nog redelijk voor. In patiënten per miljoen inwoners staat Italië uiteraard bovenaan, gevolgd door Zwitserland, Noorwegen en Spanje. Nederland komt ver daar achter. Italie heeft 409 patiënten per miljoen inwoners, Nederland 66 (bovenste tabel) Uiteraard kunnen er verschillen zijn omdat in het ene land meer wordt getest dan in het andere land. De cijfers geven een indicatie van de situatie per land.

De onderste tabel toont het totaal aantal overleden patiënten.