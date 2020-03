Frans meisje van 16 overleden aan coronavirus: “Het begon met een hoestje”

Julie was kerngezond. Toch overleed ze op zestienjarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. “We moeten ophouden te denken dat het virus alleen ouderen treft.”

Dat zegt de zus van Julie tegen persbureau AFP. De Franse tiener uit het departement Essonne ten zuiden van Parijs kreeg een week geleden milde klachten. “Het begon met een hoestje”, vertelt moeder Sabine. Julie had geen onderliggende aandoeningen. Toch verslechterde haar toestand razendsnel. Afgelopen weekend begon ze veel slijm op te hoesten en werd ze kortademig. Maandag werden de hoestbuien verschrikkelijk en ging ze naar de huisarts, die haar doorverwees naar een lokaal ziekenhuis. Daar deed ze een test, die aanvankelijk negatief was.

Dinsdag kwam Julie plots zo in ademnood dat ze direct werd opgenomen op de intensive care van een groter ziekenhuis in Parijs. Volgens nog eens twee tests zou ze niet het coronavirus hebben. Die avond bleek de eerste test toch positief. Inmiddels was de tiener geïntubeerd en ging het almaar slechter. Vlak na middernacht begaven haar longen het en overleed ze. “We zullen nooit een antwoord krijgen, het is ondraaglijk”, zegt haar moeder.

Julie is de jongste coronapatiënt die in Frankrijk is overleden. Ze is wel een grote uitzondering. De overgrote meerderheid van de mensen die aan het coronavirus overlijdt is ouder dan 65 jaar.