Waarom ook jonge mensen soms overlijden aan het coronavirus

Gisteren werd bekend dat een kerngezond meisje van zestien in Frankrijk is overleden aan het coronavirus. Donderdag stierf een 30-jarige sportieve en fitte vrouw in het Belgische Genk door Covid-19. Het virus lijkt dus niet alleen tachtigers te treffen. Hoe dat kan? Het heeft met genetische verschillen te maken, aldus Bruce Poppe, professor Menselijke Genetica aan de UGent.

“We kennen nog veel te weinig van het virus om precies te weten waarom de ene ziek wordt en de andere niet,” benadrukt Poppe in het AD. “Maar het is gelijkwaardig met wat we bij andere infecties zien: het antwoord van het immuunsysteem kan van patiënt tot patiënt sterk verschillen en bepaalt op die manier het verloop van de ziekte. Soms kan het immuunsysteem zelfs overreageren: ook dat kan bijzonder schadelijk en zelfs levensbedreigend zijn,” weet de professor.

Mensen reageren allemaal anders op een infectie. Ook bij HIV is het bijvoorbeeld zo dat sommigen heel gemakkelijk besmet worden, terwijl anderen bijna resistent zijn. “Het is gebleken bij HIV dat bij mensen die minder makkelijk besmet werden een bepaald eiwit minder aanwezig was.”

Genetisch onderzoek kan op termijn inzicht bieden in wie ernstig ziek wordt door het coronavirus en wie er met een paar keer kuchen vanaf komt. “Maar zover zijn we dus nog niet, voor alle duidelijkheid.”