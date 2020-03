Nieuw onderzoek: “Anderhalve meter afstand is te weinig”

We moeten anderhalve meter afstand houden, maar dat is volgens een nieuwe studie van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) eigenlijk te weinig.

De onderzoekers hebben ontdekt dat de druppeltjes die vrijkomen als we hoesten of niesen veel verder worden verspreid dan anderhalve meter. De virusdruppeltjes verplaatsen zich met 10 tot 30 meter per seconde en kunnen zo een wolk vormen die 7 tot 8 meter ver komt. Via ventilatie- of klimaatregelsystemen kunnen ze bovendien uren in de lucht blijven zweven.

“De huidige richtlijnen om afstand te bewaren zijn gebaseerd op schattingen die nog geen rekening hielden met de mogelijke aanwezigheid van een wolk die de druppeltjes over een grotere afstand kan dragen”, aldus de MIT-onderzoekers.

“Mogelijk leidt het ertoe dat we op termijn een grotere afstand in acht moeten nemen bij ‘social dictancing’, of dat bijvoorbeeld zorgmedewerkers hun beschermende kleding ook moeten dragen als ze niet in de onmiddellijke nabijheid van een geïnfecteerde patiënt zijn”, schrijven ze in Journal of the American Medical Association.

Een Belgische viroloog reageert op het nieuws: “Misschien dat enkele druppeltjes inderdaad een grotere afstand afleggen dan die anderhalve meter, maar in elk geval is dat wel een werkbare en effectieve afstand.”