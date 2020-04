‘De wereld zal gewelddadiger worden’

Wordt de wereld mooier als dit is afgelopen? Misschien blijven we persoonlijk wat aardiger, minstens een tijdje, maar de wereld zal er niet beter uitkomen, denkt professor Internationale Politiek Jonathan Holslag (38), de Belgische Rob de Wijk in een gesprek met HLN. Vooral omdat de rol van de VS veel kleiner zal zijn.

“De machtsverhoudingen in de wereld zijn al een tijdje aan het verschuiven, maar dat proces wordt nu versneld door de coronacrisis. De positie van de VS als wereldwijde supermacht is al langer aan het verzwakken. Corona zal leiden tot een enorme economische en sociale crisis in de VS. Met de presidentsverkiezingen in aantocht zullen de spanningen tussen de fans van Trump en zijn tegenstanders enorm toenemen. De militaire inspanningen die de VS nu overal ter wereld doen, kunnen ze niet volhouden. Het Amerikaanse leger zit op zijn tandvlees. De rol als wereldwijde politieagent loopt ten einde. Tegelijkertijd versplintert Europa. De breuklijnen die er al waren, worden door de coronacrisis zichtbaarder.”



“Maar dit wil niét zeggen dat China klaarstaat als de nieuwe grote leider. Van een wereldorde die gedomineerd wordt door de VS, gaan we naar een wereldorde gedomineerd door verschillende grootmachten, zoals de VS, China, Rusland en ook India. Ze zullen elk heersen over hun eigen regio en daar wedijveren met anderen. De wereld zal minder voorspelbaar worden en ook gewelddadiger, vrees ik. Je gaat naar allerlei kleine brandhaarden.”