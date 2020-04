Houd je hand niet op de versnellingspook: dat is slecht voor je auto

Sommige mensen vinden het fijn om tijdens het rijden hun hand op de versnellingspook te laten rusten. Dat kun je beter niet doen. Het zorgt voor extra slijtage aan de versnellingsbak.

Meer precies: de druk van je hand kan er toe leiden dat de schakelvork van de bak tegen de draaiende delen duwt. Dat zorgt voor extra slijtage van de tandwielen van de transmissie. Het advies is in veel instructieboekjes van automerken terug te vinden. Ook de Britse wegenwacht raadt het af om met je hand op de pook te rijden. Het is bovendien veel veiliger om beide handen aan het stuur te houden.

Nog een tip om slijtage aan de versnellingsbak te voorkomen: haal je voet van de koppeling als je voor een stoplicht wacht. Het indrukken ervan zorgt ook voor wrijving tussen koppeling en transmissie. Zet je auto dus in de neutrale stand en laat de koppeling los.