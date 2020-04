Nieuwe werkloosheidsaanvragen VS: 6,6 miljoen

Net als vorige week hebben 6,6 miljoen Amerikanen zich aangemeld voor een werkloosheidsuitkering. Daarmee zijn meer dan 16 miljoen Amerikanen zonder werk, 10 procent van alle werkenden. Het feitelijke aantal ligt hoger. Niet iedereen kan zich aanmelden en de centra waar je je moet melden zijn overbelast. Het grootste deel van die banendaling kwam in restaurants en drinkgelegenheden, hoewel ook de gezondheidszorg en de sociale bijstand een klap kregen.

Het aantal werklozen in de VS is nog nooit zo snel gestegen