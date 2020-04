Voor onze honden en katten is dit ook erg wennen

Ineens is iedere dag het baasje thuis. En – als die er zijn – ook de kinderen. Het was het ideaal van menige hond, maar nu het zo is….

Van katten was het al nooit een ideaal om het huis permanent met anderen te delen. Het nieuwe normaal kan heel goed uitpakken, maar er zitten haken en ogen aan, zeggen dierendeskundigen tegen De Telegraaf.

“Deze tijd is voor honden natuurlijk heel leuk”, weet hondengedragsdeskundige Anniek Winters. “Maar een hond heeft ook behoefte aan structuur en discipline. Net als kinderen zien ook zij dat hun hele leven er nu ineens anders uit ziet. Maar ze weten niet zo goed waarom. De meeste honden worden daar ook onrustig van, en dan wordt de controledrang groter. De hond wil meer ’regelen’ binnen een gezin dan hij of zij gewend is.”

Het advies van Winters is dan ook om zo veel mogelijk een normale structuur aan te houden. Ook al omdat ooit de hond weer veel meer alleen zal zijn.

Katten kunnen het nu echt zwaar hebben, zeker als ze de hele dag worden aangehaald. Niet doen. Er zijn veel katten die gesteld zijn op hun privacy zijn en er ontzettend ongelukkig van worden als er de hele tijd mensen in de buurt zijn. Katten zijn dol op routines en ontlenen daar veiligheid aan. Hoe meer routines, hoe beter, zeker als alles anders is in huis.

En ook belangrijk, vinden alle deskundigen: verwen het dier niet te veel. Snoepjes geven ligt op de loer, maar daar worden de dieren niet alleen moddervet van maar ook opdringeriger.