Viral video: Roofvogel vliegt rond met haai in zijn klauwen

Een grote roofvogel vliegt vlak boven een strand in de VS rond met een op een haai lijkende vis. Het zijn fenomenale natuurbeelden die momenteel de wereld over gaan. Of de vogel nu echt een haai vast heeft of niet.

De video is gemaakt door Ashley White uit Tennessee, zo weet CBS te melden. Op beeld is te zien hoe een grote roofvogel langs de kust vliegt van Myrtle Beach in Californië met een enorme vis in zijn klauwen. White schrijft dat ze de video maakte vanaf de zeventiende verdieping van een gebouw.

Om welke vogelsoort en vis het precies gaat, is nog niet duidelijk, maar op Twitter wordt druk gespeculeerd. Sommigen denken dat de vogel een condor is en stellen dat de vis geen haai kan zijn, al lijkt hij er wel op.

De beelden zijn op diverse sociale media in totaal al meer dan 17 miljoen keer bekeken.