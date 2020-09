Studie: ruim helft coronapatiënten houdt langdurig vermoeidheidsklachten

Meer dan de helft van de patiënten en medewerkers met Covid-19, die zijn gemonitord door een Iers ziekenhuis hadden geruime tijd na hun genezing nog last van vermoeidheid.

De onderzoekers volgden 128 coronapatiënten uit het St. James’s Hospital. Het ging om 71 opgenomen zieken en 57 medewerkers met milde klachten. Gemiddeld waren ze 50 jaar oud. Zo’n tien weken nadat ze ‘klinisch genezen’ waren van Covid-19 rapporteerde 52 procent aanhoudende vermoeidheid. Daarbij maakte het niet uit hoe ziek ze waren geweest.

Wel werden vrouwen zwaarder getroffen. Ze maakten maar de helft uit van de onderzoeksgroep, maar van de mensen met langdurige vermoeidheidsklachten was twee derde vrouw. Ook een geschiedenis van angst en depressie verergerde de vermoeidheid.

Het is niet de eerste studie die langetermijnklachten aantoont. In juli was er al een onderzoek onder in het ziekenhuis opgenomen Italiaanse coronapatiënten. Twee maanden na hun ziekte had 87 procent nog klachten. Onderzoekers van King’s College London, die op grote schaal symptomen monitoren via een app, schatten dat een op de tien mensen nog klachten heeft na 30 dagen.

“We zien steeds meer bewijs voor langdurige coronaklachten en vermoeidheid is een van de belangrijkste na-effecten. Deze studie laat zien dat moeheid zowel bij opgenomen patiënten voorkomt als bij mensen met enkel milde klachten,” zegt Michael Head van de universiteit van Southampton in een commentaar op de laatste studie.