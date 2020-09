Uitbreiding Efteling voorlopig van de baan: ‘Het geld is op’

De Efteling is jaren bezig geweest met een grote uitbreiding. Binnenkort komt de vergunning van de Raad van Staten. Maar het attractiepark gaat met die vergunning niets doen voorlopig. Door de coronacrisis is de financiële situatie van de Efteling te onzeker, vertelt directeur Fons Jurgens aan Loopings.

Het gaat om een nieuwe achtbaan die moest komen op een braakliggend terrein tussen het Efteling Hotel en De Vogelrok. Het gaat om een grote rollercoaster in circusthema, met de werktitel Grand Circus Balancé.

Het project is onderdeel van een nieuw bestemmingsplan, waar enkele buurtbewoners bezwaar tegen hebben gemaakt. Na veel vertraging is het nu aan de Raad van State om te bepalen of het plan – en daarmee de oostelijke uitbreiding – kan doorgaan.

De buurtbewoners kunnen dankzij Corona voorlopig gerust zijn.

“Ook al mógen we straks beginnen, we kunnen het niet”, aldus Jurgens. “Het geld is even op.” Bovendien zullen er medewerkers ontslagen moeten worden. “Om daartegenover ineens een grote investering te doen, voelt niet goed.”