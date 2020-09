De tweede golf in Europa: de grootste brandhaarden

Het gaat niet alleen in Nederland fout: in Europa is het coronavirus aan een versnelde opmars bezig en dat baart virologen én beleidsmakers zorgen. Het transmissieniveau heeft in Europa “een alarmerend peil” bereikt, zo stelt de WHO.

Spanje

In Spanje lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Het land heeft sinds vrijdag 31.428 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De laatste 24 uur kwamen er 2.957 infecties bij. Er zijn sinds vrijdag ook 168 nieuwe sterfgevallen gemeld. Vooral in Madrid en omgeving is de situatie bijzonder ernstig.

Frankrijk



Met 55 rode departementen waar het virus actief circuleert en meer dan 10.000 nieuwe vastgestelde besmettingen per dag valt Frankrijk steeds meer ten prooi aan de tweede golf van het nieuwe coronavirus.

Verenigd Koninkrijk



Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich voor een “kantelpunt”, klinkt het onheilspellend van over Het Kanaal. De voorbije dagen kwamen er dagelijks tussen 3.500 en 4.000 nieuwe besmettingen bij.

Duitsland en Italie

De tweede golf blijkt geen onvermijdelijk noodlot: in Duitsland en Italie is hij niet, of nog niet.