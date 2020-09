Bloedtest kan bij gezonde mensen verhoogde kans op kanker vaststellen

Met een eenvoudige bloedtest kan bij gezonde mensen worden vastgesteld of ze een verhoogd risico hebben op kanker. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

De onderzoekers publiceerden hun ontdekking in vakblad Cancer Prevention Research van de American Association of Cancer Research (AACR). De bloedtest kan clusters van circulerende tumorcellen – afgekort als ‘C-ETAC’ – detecteren in het bloed. Wie dergelijke clusters heeft, loopt maar liefst 230 keer meer risico om binnen een jaar kanker te ontwikkelen dan iemand bij wie die clusters niet opgemerkt worden door de bloedtest.

De test heeft een accuraatheid van 95,6 procent en werkt bij meer dan twintig vormen van kanker, waaronder borst-, long-, eierstok-, maag-, pancreas-, darm- en prostaatkanker. De vroegtijdige opsporing van de ziekte kan veel ellende voorkomen.