Behandelend arts: Trump maakt het heel goed

Volgens dokter Sean Conley, de militaire arts die verantwoordelijk is voor de behandeling van president Trump, gaat het heel goed met Donald Trump. “De eerste week is de belangrijkste bij Covid. Gisteren was hij erg moe en hoestte hij. Maar vandaag is het veel beter.” Zijn koorts is weg.

Trump krijgt geen zuurstof en heeft een prima humeur. ‘Ik voel me alsof ik weer weg kan hier.’

Trump krijgt een plasma behandeling en krijgt Resedivir. We moedigen hem aan goed te eten.

Niemand weet of dokter Conley de waarheid spreekt. Het Witte Huis van Trump heeft de afgelopen vier jaar heel veel gelogen.

Het aantal top-politici uit de kring rond Trump dat besmet is is vandaag gestegen tot 11, onder wie 3 senatoren, Trumps campagneleider en de voorzitter van de Republikeinse partij. Daarnaast zijn ook anderen besmet geraakt in dezelfde uitbraak

🔴 Donald Trump

🔴 Melania Trump

🔴 Hope Hicks

🔴 Kellyanne Conway

🔴 Sen. Ron Johnson

🔴 Sen. Mike Lee

🔴 Sen. Thom Tillis

🔴 Ronna McDaniel

🔴 Bill Stepien

🔴 Notre Dame Pres. Jenkins

🔴 3 White House reporters

🔴 11 staffers from debate