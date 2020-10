‘Nederland schendt internationale afspraken: corrupte bedrijven nauwelijks aangepakt’

De Nederlandse overheid pakt bedrijven, die zich in het buitenland schuldig maken aan corruptie, zoals Shell, nauwelijks aan. Ons land houdt zich daarmee niet aan internationale afspraken.

Dat concludeert Transparency International. Nederland bungelt samen met Canada en Oostenrijk onder aan in de categorie ‘grootste exportlanden met matige handhaving’. “Het gaat vaak om heel ingewikkelde zaken”, zegt directeur Van der Laan van de Nederlandse tak van de organisatie tegen Radio 1. “Shell bijvoorbeeld is nu samen met een Italiaans bedrijf verwikkeld in een corruptieschandaal in Nigeria. Die zaak dient nu voor de rechter in Rome. Er is heel veel mankracht nodig om dit soort zaken aan te pakken, maar dat mag geen excuus zijn om het niet te doen.”

Wat helpt is als de eigenaren van bedrijven zich bekend moeten maken, aldus Van der Laan. “Nu zijn er in het buitenland vaak heel veel brievenbusfirma’s. Legertjes advocaten leiden daarmee het Openbaar Ministerie om de tuin.”

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland pakken hun corrupte bedrijven het beste aan, maar ook Duitsland, Spanje en Italië scoren beter.