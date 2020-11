6 gezondheidsadviezen gecheckt: Windje inhouden is prima. En kusje op zere plek helpt echt

Er zijn van die grootmoeders wijsheden, die je in het kader van ‘baat het niet dat schaadt het niet’ toch maar ter harte neemt. Zoals: niet zonder jas naar buiten of een ui naast je bed als je verkouden bent. Maar slaat dat ook ergens op? Zes van dit soort adviezen: zijn ze waar of niet waar?

Een kusje op een plek waar het pijn doet.

Je zou het niet verwachten, maar dat helpt echt, aldus huisarts Rutger Verhoeff tegen AD.nl: “Je voelt pijn minder als je tegelijkertijd een ander gevoel ervaart, maar ook als je jezelf aanleert dat bepaalde handelingen pijnstillend werken. De herinnering daaraan wordt in de hersenen bewaard en weer opgehaald als je een van beide methodes toepast, met opnieuw dat pijnstillende effect.”

Van kou word je verkouden

Je leert het al jong: doe je jas aan als je naar buiten gaat, anders vat je kou. Dat is dus niet zo. Wel zijn we in de herfst en winter sneller verkouden, omdat we vaker samen binnen zitten in slecht geventileerde kamers. “In de winter is de lucht vaak droger en dat maakt dat het griepvirus en andere virussen makkelijker overleven.” Het coronavirus houdt bijvoorbeeld ook erg van de winter.

Bitter voedsel is gezond

Een bittere smaak is meestal niet favoriet. Denk aan spruitjes, citroen, maar bitter voedsel is over het algemeen wel gezond. Verhoeff: “Ook alledaagse bittere producten, zoals chocolade en olijfolie, zijn gezond. Chocolade werkt bloeddrukverlagend en vermindert de kans op diabetes. De stof oleocanthal uit olijfolie doet hetzelfde als ibuprofen. 3,5 theelepel extra vierge olijfolie heeft dezelfde ontstekingsremmende werking als een tiende van een normale dosering ibuprofen.

Winden inhouden is ongezond

Het is misschien een excuus om een windje te laten, maar het klopt niet: een wind inhouden is niet ongezond. “Per dag laten we ongeveer 28 windjes. De ochtendklapper, de eerste wind van de dag, is de grootste,” aldus Verhoeff. “Echt inhouden is onmogelijk. Even wegdrukken lukt nog wel, maar als je gaat joggen of tijdens de ontlasting zul je bewust en onbewust steeds wat lucht verliezen. Een wind inhouden kan een opgeblazen gevoel en buikkrampen veroorzaken, maar dat is dan ook alles.”

Antirimpelcrème heeft nut

Knappe jongen, die ooit de antirimpelcrème heeft bedacht. Én mensen heeft weten te overtuigen dat het nut heeft om de veel te dure potjes aan te schaffen. Want het helpt dus geen zier. “Echte rimpels, zoals een frons- of lachrimpel, krijg je met antirimpelcrème niet weg. Een goede crème met zonbeschermingsfactor is de enige wetenschappelijk gefundeerde antirimpelcrème,” vertelt de huisarts.

Een ui naast je bed tegen verkoudheid

Zo’n stinkende ui naast je bed: liever niet. Maar ja, als je neus er lekker open van gaat, is het wel lekkerder slapen. Toch helpt het niet echt. Verhoeff: “Je verkoudheid gaat er niet eerder van over, het werkt alleen als symptoombestrijding.”