Trump heeft zich opgesloten in Witte Huis: wat doet hij de hele dag?

Sinds de presidentsverkiezingen op 3 november is Trump nauwelijks nog buiten geweest. Hij is nog maar drie keer in het openbaar verschenen. Verder is zijn agenda zo goed als leeg. De president cancelde zelfs een Thanksgiving-tripje naar zijn golfresort Mar-a-Lago in Florida.

Bronnen lieten aan CNN weten dat Trump nog meer tv kijkt dan normaal. Pas diep in de middag zou hij naar het Oval Office gaan. Daar blijft hij dan tot ‘s avonds laat, op een paar bezoekjes aan de eetkamer na. Verder is zijn belangrijkste bezigheid twitteren. Een niet aflatende stroom met boze berichten vult zijn account. Ook heeft de president een aantal kopstukken ontslagen en zou hij naar verluidt nog zoveel mogelijk beleid willen doordrukken, met name op het gebied van migratie.

Erg boos zou hij niet meer zijn. Zijn stemmig is eerder bedrukt. Steeds meer ingewijden denken dan ook dat Trump zijn nederlaag gaat accepteren. “Hij weet dat het voorbij is”, vertelde een adviseur vorige week aan The New York Times. “Maar in plaats van zijn nederlaag toe te geven, bedenkt hij het ene na het andere onwaarschijnlijke scenario om toch president te kunnen blijven.”