Grapperhaus: “Nederland dreigt afvoerputje van de wereld te worden”

Volgens Justitieminister Ferd Grapperhaus moet Nederland harddrugs niet legaliseren. We worden dan het afvoerputje van de wereld, aldus de CDA-bewindsman in WNL op Zondag.

Ook landen als Rusland, China en de VS zouden er helemaal niet op zitten te wachten dat Nederland drugshandel toestaat. “Als wij harddrugs gaan legaliseren dan komen alle bendes uit Colombia en Mexico hier hun troep fabriceren en distribueren”, meent de minister.

“We zien nu al Mexicaanse bendes opduiken in Nederland. Mensen die het hebben over legaliseren van harddrugs realiseren zich niet dat wij het afvoerputje van de wereld worden”, waarschuwt Grapperhaus. “We krijgen al die levensgevaarlijke organisaties hier en dat willen we niet.”