Gezondheidsprofessor: ‘Was alleen je handen, maar stop met douchen’

Een lekkere warme douche om ‘s ochtends wakker te worden of om heerlijk te ontspannen na een drukke dag, de meesten kijken ernaar uit, maar voor je persoonlijke hygiëne hoef je het niet te doen volgens de Amerikaanse professor James Hamblin. Hij doucht al jaren niet meer vertelt hij aan HLN.

Tanden poetsen

De Yale-professor schreef er zelfs een boek over: Schoon. Douchegel en deodorant zouden de huid maar uit balans brengen en dus gebruikt hij het niet meer. “Ik zal me heel snel even afspoelen onder de douche als ik mijn haar wil opfrissen of net een rondje ben gaan lopen. Soms verwijder ik overtollige olie door mijn lichaam te schrobben met mijn handen. Mijn huid voelt goed. Niet te droog, niet te vettig. Verder poets ik mijn tanden drie keer per dag en was ik mijn handen, zeer regelmatig, zeker nu we een pandemie ­proberen klein te krijgen.”

Ooit was hij een ‘normale doucher’. “Net zoals zoveel mensen douchte ik me iedere dag. Soms zelfs twee keer als ik had gesport. Cold turkey gaan leek me niet de goede weg, dus douchte ik me eerst om de andere dag, en dan om de drie dagen. Ik schakelde bovendien over op mildere producten.”

Stinken

Het is wel even doorzetten. “In het begin rook ik verschrikkelijk. Ik voelde me een ellendig, stinkend beest. Maar daar was een verklaring voor. Onze lichaamsgeur is het product van de bacteriën die op onze huid leven en zich voeden met de olie en het zweet dat uit onze talgklieren komt. Door elke dag zeep op onze huid te smeren, verstoren we het evenwicht tussen die bacteriën en onze huidoliën. Als je elke dag doucht, wis je hele ecosystemen uit. Die herstellen zich snel, maar geven de voorkeur aan bacteriën die geurtjes verspreiden. Als je die ecosystemen met rust laat door niet te douchen, bereiken ze een plateaufase en wordt die slechte geur een pak ­milder.”

Huidsmeer

De Vlaamse dermatoloog Thomas Maselis is het deels met hem eens. “Er bestaan heel wat goede producten die wel degelijk effect hebben, maar de corebusiness van de schoonheidsindustrie blijft: verkopen. Er wordt dus ook lucht verkocht. […] De beste dag- en nachtcrème is huidsmeer. De industrie zegt: ‘Was die vuiligheid eraf en smeer onze producten’. Maar ze zijn er nog nooit in geslaagd een vervangproduct te maken dat kan tippen aan huid­smeer.”