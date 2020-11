Je beddengoed verschonen, het blijft een vervelend klusje waar nog niemand een écht goede oplossing voor heeft gevonden, maar er is een manier om het iets makkelijker te maken: alles oprollen.

We leggen het uit: spreid het dekbedovertrek uit over je bed. Leg het dekbed er netjes op. Rol het geheel op en stop dan de twee hoeken in het laken. Daarna schud je het geheel lekker door tot het helemaal goed zit.

Zie het filmpje, zodat je precies weet hoe het moet: