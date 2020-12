Vindicat opnieuw in opspraak: partybus vol feestende studenten

De beelden van de feestende Vindicatstudenten zijn ontluisterend in coronatijd: twee jaarclubs van het Groningse corps dansen en zingen luid in een partybus. Zonder afstand te houden en zonder mondkapje. De feestende jongeren zijn geschorst.

Stadsblog Sikkom bracht de beelden naar buiten. Ook is er een spraakbericht opgedoken waarin de studenten wordt opgeroepen om hun filmpjes van het feest van sociale media af te halen. Volgens de rector van Vindicat had het feest niets met de studentenclub van doen.

De woordvoerder van de Groningse burgemeester Koen Schuiling heeft daar begrip voor, vertelt hij aan AD.nl. “Net als dat de burgemeester niet alle inwoners aan een touwtje heeft, geldt dat ook voor de Senaat van Vindicat, die heeft niet alle leden aan een touwtje.”

Het feest was georganiseerd door busbedrijf Boostbussen uit Franeker, dat adverteert met ‘coronaproof’ tours door Nederland. Eigenaar Nico Kooistra zegt dat het inderdaad misging met het studentenfeestje in een van zijn bussen. “Niemand had een mondkapje op. Daar zijn we normaal wel heel scherp op”, zegt hij tegen het AD.

Maar het is natuurlijk niet mogelijk om coronaproof te feesten in een bus.