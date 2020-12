Deze mensen zitten achter de monolieten die overal ter wereld verschijnen

Het begon met een monoliet in de woestijn van Utah. Inmiddels zijn er ook dergelijke metalen constructies gespot in Roemenië, in het Californische Atascadero en op het Britse eiland Wight. Ze blijken niet afkomstig van aliens met een apart gevoel voor humor, maar van een kunstenaarscollectief uit Santa Fe.

‘The Most Famous Artist’, opgericht door Matty Mo, beweert achter de monolieten te zitten. Het collectief maakte ook ooit ‘Hollyweed’ van de bekende grote Hollywoodletters. De groep kunstenaars plaatste zelf nog een foto op Instagram van een andere monoliet in het Joshua Tree National Park. Je kunt er voor 37.000 euro eentje bestellen.

Stichter Matty Mo zei tegen Mashable dat het de “bedoeling was om een wereldwijd fenomeen te starten”. “Taak volbracht, zou ik zeggen”, aldus Mo. “Hopelijk krijgt elke stad haar eigen monoliet. Het brengt mensen samen en verspreidt vreugde.”

Waarom het collectief de monolieten verspreidt? “Geen betere manier om dit vermaledijde jaar te eindigen dan de wereld even te laten denken dat buitenaardse wezens contact hebben gezocht om dan teleurgesteld te zijn dat het gewoon The Most Famous Artist is die weer grapjes uithaalt,” zegt Mo.

Mashable is ook kritisch: “Het kan gewoon een manier zijn om geld te verdienen, en het is mogelijk ook kritiek op de bereidheid van kunstverzamelaars om veel geld te betalen om deel te nemen aan een cultureel moment”. Wat ook nog kan is dat ‘de kunst’ is dat Mo de verantwoordelijkheid opeist, maar dat hij er niets mee te maken heeft.