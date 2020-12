Joe Biden kan mogelijk pas later naar het Witte Huis

Op 20 januari wordt Joe Biden ingezworen als de 46e president van de VS. Normaal verlaat de oude president in de ochtend het Witte Huis, vindt tijdens de inauguratie een razendsnelle verhuizing plaats en gaat de nieuwe president aan het eind van de dag in het Witte Huis wonen en werken.

Maar ook dit is mogelijk niet normaal. Het corona-virus heeft de afgelopen maanden vrijbaan gehad in het Witte Huis. Behalve Trump, zijn vrouw en zijn zoon Bannon hebben ook veel mensen die werken onder Trump de besmetting opgelopen.

Voor zijn vertrek gaat Trump nog een aantal grote (kerst)party’s geven voor honderden gasten. Uiteraard zonder mondkapjes of anderhalve meter

Er zal dus een deep cleaning nodig zijn om het Witte Huis schoon en gezond te maken. Op dit moment wordt onderzocht hoe lang het nodig is om het Witte Huis veilig en schoon te maken. Mogelijk zal Biden dus tijdelijk elders verblijven