Kun jij dit raadsel van de CIA oplossen?

De CIA selecteert mensen door onder meer hun logisch denkvermogen te testen. Soms wordt de rest van de mensheid ook uitgenodigd om de hersens een te laten kraken. Met dit raadseltje op Twitter bijvoorbeeld.

De vraag is simpel: Hoe laat is deze foto gemaakt? Om 3 uur ‘s middags, om 7 uur ‘s ochtends of om 11 uur ‘s ochtends?

.

.

.

.

Zo’n 17.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Had je het goed?

Most of you guessed correctly. Seems like you all have an eye for this. You should check out our careers page: https://t.co/BnsTZcZxXs#DiscovertheCIA