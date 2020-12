Berlijn kondigt volledige lockdown aan vanaf kerst

Berlijn gaat tussen kerst en 10 januari op slot. De horeca is al langer gesloten, maar vanaf 20 december gaan ook de niet-noodzakelijke winkels dicht. De kerstvakantie duurt voor de scholen een week langer. Dat maakt burgemeester Michael Müller (SPD) vandaag bekend.

Berlijn is na Saksen de tweede deelstaat, die na de emotionele toespraak van bondskanselier Angela Merkel gisteren, de regels aanscherpt. “In een wereldwijde crisis waarin mensen sterven kunnen we niet zeggen dat een shoppingzondag voor ons belangrijker is. Hoeveel doden zijn een shoppingdag ons waard? Of een restaurantbezoek? En een avondje naar de bioscoop? Ik wil het iemand wel eens horen zeggen. Voor mij is de gezondheid van de Berlijners belangrijker dan een restaurantbezoek.”

Supermarkten blijven wel open en huishoudens mogen nog maximaal één ander huishouden ontmoeten. “Laat ons het virus thuis veertien dagen uitzitten”, aldus de Groene fractieleider Silke Gebel. “Natuurlijk is dat niet leuk. Maar Kerstmis 2020 mag echt geen superverspreiderevenement worden, dat dan nog de familiegeschiedenis zou ingaan omdat het de laatste keer is dat we grootmoeder levend gezien hebben”, klinkt het net als Merkel gisteren al zei.