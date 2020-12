Nazipropaganda op standbeeld van Anne Frank in VS

In de Amerikaanse plaats Boise, de hoofdstad van Idaho, is dinsdag een bronzen standbeeld van het beklad met hakenkruizen. Het gaat om het enige Anne Frank-monument in de Verenigde Staten. Het museum dat het gedenkteken beheert, reageert met grote verslagenheid. “Dit is een trieste dag voor ons.”

Het gaat om een levensgroot bronzen standbeeld van Anne Frank die haar dagboek vasthoudt en uit het raam van het Achterhuis tuurt, waar zij en haar familie zich voor de nazi’s verborgen hielden. Het geld voor het monument, bijna 2 miljoen euro, werd in 2002 door burgers van Idaho bij elkaar gebracht.