IC’s in Stockholm slaan alarm: “Dit is niet vol te houden”

Zweden wordt ongekend hard getroffen door de tweede coronagolf. De ic’s in hoofdstad Stockholm liggen vol en er is een groot tekort aan personeel. Veel verpleegkundigen zijn na de eerste golf gestopt.

“Ik heb collega’s die voor een posttraumatische stressstoornis worden behandeld”, vertelt verpleegster Angelica Enqvist aan de NOS. “Het is moeilijk om dit vol te houden.”

Vooral het personeelstekort is een probleem. Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt. “Dan richten we ons bijvoorbeeld op de medicijnen en de aanvulling van pompen. Maar we hebben dan geen tijd voor het verzorgen van ligwonden. Ook het contact met familie is er niet meer, alleen als een patiënt stervende is.” Enqvist: “Ik ben ook bang. Bang om zelf besmet te raken en om mijn gezin te besmetten. Ik heb twee kleine kinderen.”

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Zweden voor een heel losse aanpak gekozen. Het land is bijvoorbeeld nooit in lockdown gegaan en liet winkels en horeca open. Met alle gevolgen van dien: het aantal coronadoden is er veel hoger dan nodig. Deze week zei de Zweedse koning nog dat zijn land heeft gefaald in de aanpak van de crisis.