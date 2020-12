Kijk maandag naar de hemel voor fenomeen dat sinds middeleeuwen niet meer voorkwam

Het is morgen de kortste dag van het jaar en dat niet alleen: het is ook de dag dat Jupiter en Saturnus op één lijn staan, gezien vanuit de aarde. De gasreuzen lijken dan één heldere ster te vormen. En dat kun je zien.

In werkelijkheid staan de twee planeten miljoenen kilometers uit elkaar, maar eens in de twintig jaar vindt er een zogenoemde grote conjunctie plaats en staan de planeten dus precies achter elkaar vanuit het perspectief van de aarde. Dat is echter lang niet altijd te zien, maar nu dus wel, omdat de planeten niet te dicht bij de zon staan, en relatief heel dichtbij elkaar. Dat de omstandigheden zo gunstig zijn, is niet meer voorgekomen sinds 4 maart 1226, schrijft New Scientist.

Wil je het fenomeen kunnen zien, dan kun je morgen het beste naar het zuidwesten kijken in het eerste uur na zonsondergang dus rond 17.00 uur. De conjunctie vindt redelijk laag plaats dus probeer naar een open plek te gaan. En we moeten hopen op een heldere hemel uiteraard.