Eerst allemaal één dosis van het coronavaccin. Pas bij meer voorraad een tweede prik

In het Verenigd Koninkrijk is het idee geopperd om eerst zoveel mogelijk mensen één dosis van het coronavaccin te geven en als er meer vaccins beschikbaar zijn een tweede prik toe te dienen. Maar daar is meer onderzoek voor nodig, zegt een wetenschappelijk adviseur van de Britse overheid.

Onder andere oud-premier van het VK, Tony Blair, en professor David Salisbury, voormalig directeur van het ministerie van volksgezondheid, ondersteunden het idee. Zij vinden dat een tweede shot pas zou moeten volgen als er meer voorraad is.

Volgens Salisbury blijkt uit een studie in het New England Journal of Medicine dat de eerste dosis van het Pfizervaccin al voor zo’n 90 procent effectief is. Een tweede dosis verhoogt de effectiviteit tot 95 procent. Ook professor Stephen Evans van de London School of Hygiene and Tropical Medicine, die een korte studie van de US Food and Drug Administration aanhaalt, zegt dat ‘de dekking eerder richting de 80 procent gaat, maar nog altijd goed is’.

Onderzoekers stelden eerder dat de effectiviteit tussen de eerste en tweede dosis 52 procent bedraagt, maar dat zou volgens Salisbury komen omdat het een aantal dagen duurt voor de eerste dosis begint te werken.

Professor Wendy Barclay, van een coronacommissie van de Britse overheid, zegt echter dat meer data nodig zijn om dat echt aan te tonen. “Het punt is dat dit vaccin is gebaseerd op de toediening van twee doses, ook de effectiviteit is op basis daarvan berekend. Dat nu veranderen kan niet zonder extra onderzoek.”