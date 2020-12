Belgische viroloog: “Kinderen vaker ziek van Britse en Zuid-Afrikaanse variant”

In België gaan ze nu 6 procent van alle positieve tests onderzoeken op de Britse mutatie in een uiterste poging om de besmettelijkere variant van het coronavirus buiten de deur te houden. “Zeker is dat kinderen er vaker ziek van worden.”

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) vertelt aan Het Laatste Nieuws waarom kinderen onder de tien in België geen vaccin krijgen. “Er is nog niet onderzocht wat het effect van het vaccin op kinderen is. Vermoedelijk is het veilig, maar pas als dat klinisch is aangetoond, kunnen we het ook gaan toedienen. Een reden te meer om er alles aan te doen om die Britse variant hier buiten te houden. En ook de Zuid-Afrikaanse, die nog besmettelijker zou zijn. Bij geen van beiden is dat al wetenschappelijk aangetoond, maar de cijfers in die twee landen laten eigenlijk geen twijfel bestaan. Ook dat kinderen er vaker ziek van worden, is nu al zeker.”

Tweede dosis

Ook legt hij uit dat mensen die besmet zijn geweest waarschijnlijk beter beschermd zijn tegen corona dan wie één inenting heeft gehad. “Dat is nog niet wetenschappelijk bewezen, maar vermoedelijk klopt het wel, ja. De eerste vaccinatiedosis noemen we de ‘prime’: die activeert het immuunsysteem. Je kan die eerste prik vergelijken met een besmetting, alleen is de dosis lager. Wie écht besmet is geweest, is dus normaal gezien beter beschermd. De tweede dosis, die we de ‘boost’ noemen, doet ons immuunsysteem nog een versnelling hoger schakelen, en stimuleert ook het geheugen van dat systeem. Vergelijk het met studeren: wat je twee keer hebt gestudeerd, blijft langer hangen dan wat je één keer hebt gestudeerd. Met die ‘boost’ erbij ben je wél beter beschermd dan iemand die de ziekte heeft doorgemaakt.”

Bij onze zuiderburen overwegen ze de tweede dosis uit te stellen. “We gaan sowieso twee inentingen geven, we twijfelen alleen over het tijdstip van die tweede. Als je die een paar maanden na de eerste toedient, is die nog altijd effectief. Die tweede inspuiting hoeft niet eens van hetzelfde merk te zijn als de eerste. Uit onderzoeken is gebleken dat je met één inenting wel een paar maanden safe bent, dus lijkt het ons mogelijk en wenselijk om eerst zo veel mogelijk mensen die eerste prik te geven. Maar die knoop moet nog definitief worden doorgehakt. Ik zou er wel voor pleiten om de bejaarden, die we nu aan het inenten zijn, meteen een tweede dosis toe te dienen, omdat zij het kwetsbaarst zijn.”