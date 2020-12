Honderden extra verpleegkundigen nodig: 2200 vacatures

Vandaag liggen er weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan gisteren en er is nog altijd een groot tekort aan zorgpersoneel. De ziekenhuizen hebben zeker 200 aanvragen uitstaan bij Regioplus.

Regioplus is de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg, die oud-zorgmedewerkers terug probeert te krijgen in de ziekenhuizen. Sinds september zijn er op die manier al 3000 medewerkers aan de slag gegaan. Op vacaturesite Nursing staan momenteel 2200 vacatures. De vraag is nog nooit zo hoog geweest.

Oorzaak van het tekort is onder meer het hoge verzuim van 8 procent doordat zorgmedewerkers zelf ook corona krijgen. Er wordt nog steeds gevreesd voor code zwart, waarbij gekozen moet worden welke patiënt wel en welke niet behandeld wordt. Behalve oud-medewerkers wordt ook legerpersoneel ingezet om de tekorten op te vangen.

IC-chef Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers riepen gisteravond in Nieuwsuur op om zorgpersoneel al te vaccineren, zodat ze aan het werk kunnen blijven. “We moeten huisartsen, ambulancepersoneel, verpleegkundigen en ic-personeel zo snel mogelijk vaccineren. Het liefst maandag al beginnen”, aldus Gommers. Maar Hugo de Jonge heeft al gezegd daar niet op in te gaan.