Meer dan 100 mensen mogelijk besmet met hiv na onderzoek in Antwerps ziekenhuis

Doordat er bij een endoscopisch onderzoek iets misging, zijn 110 patiënten in het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis mogelijk besmet geraakt met hiv of hepatitis. Ze hebben een oproep gekregen voor een bloedtest.

De endoscoop die gebruikt werd voor het darmonderzoek bleek niet goed gereinigd. Het gaat om een slang die via de anus in de darmen wordt ingebracht. “Het ontsmettingsbad dat gebruikt werd om de endoscoop te ontsmetten voldeed niet aan de normen van een goede reiniging die wij hanteren,” zegt hoofdarts Kristiaan Deckers van de GZA-ziekenhuizen.

Daardoor bestaat de kans dat de patiënten die tussen 16 en 29 oktober zo’n onderzoek kregen, besmet zijn geraakt met hepatitis A of B of zelfs hiv. De kans daarop is echter miniem. “Het is nooit 100 procent uit te sluiten, daarom dat we ook die brief uitstuurden naar de patiënten, maar de kans is volgens mij heel erg klein. Zeker wat het hiv-virus betreft omdat je daar de nodige hoeveelheid bloed voor nodig hebt. Wat hepatitis B betreft is het iets lastiger omdat je dat al kan overdragen met een kleinere hoeveelheid bloed,” aldus Deckers.