Beelden van betogers die Capitool binnendringen, er is geschoten

Aanhangers van Trump zijn het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool binnengedrongen. De Senaatszitting voor de bekrachtiging van de verkiezingswinst van aankomend president Joe Biden, die bezig was, is afgebroken.

Een aantal betogers is de Senaatszaal binnengedrongen. “Er is paniek rondom het gebouw”, zegt correspondent Lucas Waagmeester van de NOS. “Congresleden moeten zich verschansen in hun kantoren. Ze worden door de politie gemaand of te evacueren of zich te verschansen.”

Waagmeester: “Dit is ongekend. Voor zover ik weet, is dit nooit eerder gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis.”

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afvaardigden, stelt bij Fox News dat er geschoten is in het Capitool.

Op beelden is te zien hoe demonstranten het Capitool binnendringen, nadat ze ruiten vernielden.

this is the capitol yall.. the CAPITOL pic.twitter.com/eGWRTZXPuY — Christian (@itschrristian) January 6, 2021

Een journalist van NBC News deelt beelden waarop te zien is hoe de betogers in de Senaat zijn doorgedrongen.