Belangrijkste Britse CEO’s hebben nu al meer verdiend dan gemiddelde werknemer in een jaar

De eerste week van januari is amper voorbij of de CEO’s van de grootste Britse bedrijven hebben in 2021 al meer verdiend dan de gemiddelde werknemer in een heel jaar.

Rond half zes ‘s avonds op 6 januari had de gemiddelde CEO uit de FTSE100, die uit de honderd grootste Britse bedrijven bestaat gemeten naar beurswaarde, evenveel verdiend als een gemiddelde fulltime werknemer in het Verenigd Koninkrijk in heel 2021 zal verdienen.

Deze treurige mijlpaal bereikten de CEO’s na 34 uur werken. Vorig jaar duurde het zelfs maar 33 uur om net zoveel te verdienen als een gemiddeld jaarsalaris, het jaar ervoor maar 29 uur, zo blijkt uit berekeningen van het High Pay Centre en het Chartered Institute of Personnel and Development.

Zoals in onderstaande grafiek te zien is, bedroeg het salaris van de gemiddelde CEO van de FTSE100 omgerekend 4 miljoen euro in 2019. De gemiddelde Brit verdiende maar 33.702 euro per jaar. In twee jaar tijd hebben CEO’s dus wel vijf uur langer moeten werken om dit gemiddelde jaarsalaris binnen te harken.