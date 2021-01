Belagers Capitool smeerden hun poep door het gebouw

In een vleugel van het Capitool staan op de tapijten bruine voetstappen. Intussen is vastgesteld dat het poep is. De autoriteiten denken dat een of meerdere demonstranten zich hebben ontlast op de vloer van een toilet en zich vervolgens hebben ingespannen om de excrementen zoveel mogelijk uit te smeren over de tapijten van de gangen en zalen.

Het wordt steeds duidelijker dan de schade aanzienlijk is. De FBI maakt jacht op de voornaamste daders. Voor iedere ‘normale’ opstandeling is een opsporingspremie beschikbaar van duizend dollar voor iedere foto die wordt gekoppeld aan een naam. Wie kan helpen bij de opsporing van de man die twee pijpbommen plaatsen – en die ook op een redelijk duidelijke foto staat – is 50000 dollar beschikbaar