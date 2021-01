Pelosi wil Trump snel afzetten: “Pence krijgt 24 uur om procedure te starten”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence krijgt 24 uur om het 25ste amendement in werking te stellen en Donald Trump onbekwaam te verklaren. Dat heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, bevestigd in een brief aan Democratische parlementsleden.

Gaat Pence niet in op de oproep dan start het parlement zelf een afzettingsprocedure. “Om onze grondwet en onze democratie te beschermen, zullen we met spoed handelen, omdat deze president een onmiddellijk gevaar vormt voor beide”, klinkt het.

Op dit moment steunen 210 leden van het Huis van Afgevaardigden – bijna een meerderheid – het voorstel om impeachment te starten. Aanleiding is dat Trump een menigte woensdag aanzette om het Capitool te bestormen.