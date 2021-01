Lilianne Ploumen lijsttrekker PvdA

Lilianne Ploumen is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Er moest een nieuwe leider komen omdat Lodewijk Asscher terugtrad vanwege zijn aandeel in de kindertoeslag-affaire. Onder leiding van Asscher was de PvdA voorzichtig aan het groeien na de mega-nederlaag van 2017.

Ploumen werd in 2003 lid van de PvdA, daarvoor was ze lid geweest van GroenLinks. Ze was minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

In 2017 ging ze aan de slag als Kamerlid. De PvdA behaalde toen tijdens de verkiezingen met negen zetels een dramatisch resultaat. Ploumen stond op nummer 10 op de kieslijst maar kwam door voorkeursstemmen alsnog de Kamer in.