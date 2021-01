Dit is écht een handig trucje waardoor je kleding nooit meer hoeft te strijken

Huishoudelijk werk, er zijn maar weinig mensen die er van houden. En strijken spant wel de kroon als klusje waar je geen zin in hebt. Gelukkig zijn er allerlei manieren om het strijkwerk te verlichten, maar ze waren nog niet zo goed als deze.

Je kunt je kleding in de douche hangen en dan hopen dat de vochtige warme lucht de kreukels doet verdwijnen, maar er is een betere methode: stop je verfrommelde bloesjes en overhemden met drie ijsblokjes in de droogtrommel.

Zet hem op een niet te hete stand, de ijsblokjes zullen smelten en voor een grote hoeveelheid stoom zorgen in de machine, waardoor alle kreukels als sneeuw voor de zon verdwijnen. Je hoeft de kleding maar vijf tot tien minuten op deze manier te stomen.

Voor je denkt: dit is weer zo’n trucje dat niet echt werkt. Dat lijkt in dit geval niet zo te zijn. Online zijn er veel mensen die het hebben uitgeprobeerd en erg tevreden zijn. Hoewel niet álle kreukels er helemaal uitgaan, is het voor de meesten netjes genoeg.