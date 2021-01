Passagiers zonder negatieve sneltest geweigerd op KLM-vlucht uit New York

Zeker twintig passagiers mochten niet op de door hen geboekte KLM-vlucht van New York naar Amsterdam, omdat ze wél een negatieve pcr-test hadden, maar geen negatieve sneltest. De regel ging vandaag in en veel passagiers waren daar niet van op de hoogte.

RTL-cameraman Roel van Hees zat op de vlucht. “Er zijn wat mensen die het niet hebben gered om op tijd een sneltest te doen,” beschrijft hij de situatie. “Bij hen moesten de koffers ook uit het vliegtuig worden gehaald. De piloot riep ook elke keer om hoe vervelend hij het vond.”

Van Hees en zijn collega kwamen ook maar ternauwernood het vliegtuig in. Door een mailstoring liet de uitslag van de sneltest lang op zich wachten. “We zeiden eerst: kunnen we ‘m niet straks bij de gate laten zien? Maar er was geen enkele mogelijkheid dat we zonder test langs de incheckbalie konden komen.” Uiteindelijk waren de resultaten net op tijd en kon hij mee in een vrijwel leeg vliegtuig naar Amsterdam.

De regel dat zowel een pcr-test als een sneltest verplicht zijn voor je aan boord van een vliegtuig mag (behalve uit enkele laagrisicolanden) werd woensdag aangekondigd en ging vandaag in.