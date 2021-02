Wattenstaafje snel verleden tijd: blaastest geeft binnen paar seconden uitslag

Binnenkort hoef je niet meer zo’n vervelend wattenstaafje in je neus om vervolgens nog een dag te moeten wachten op de uitslag van je coronatest. In de meeste GGD-teststraten komt er een blaasapparaat dat binnen een paar seconden het resultaat geeft.

Het is een veel makkelijkere en snellere manier om vast te stellen of iemand corona heeft. Je krijgt een klem op je neus en ademt vijf keer rustig in het apparaat. Daarna vergelijkt een computer het profiel van jouw adem met heel veel andere profielen en stelt zo binnen enkele seconden vast of je corona hebt.

Het apparaat is de afgelopen maanden uitvoerig getest in Amsterdam en moet nu overal in Nederland beschikbaar komen. Daarvoor moeten teststraten wel worden omgebouwd, omdat een test vanuit de auto niet meer kan. Mensen moeten dus lopend door de teststraat.

Maar daarna gaat het wel supersnel. “Het blazen duurt een halve minuut en binnen 1 of 2 seconden is er een uitslag. Het apparaat krijgt daarna wel een nieuw mondstuk en moet goed schoongemaakt worden. Per persoon duurt een test zo’n 3 tot 4 minuten”, zegt Rianne de Vries van Breathomix, het bedrijf achter de methode.

Voorlopig is het apparaat alleen beschikbaar voor de GGD’s, maar er zijn natuurlijk ook mogelijkheden denkbaar voor de horeca of evenementen.