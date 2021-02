Groningen krijgt zeker 20 centimeter sneeuw en het wordt gruwelijk koud

Hier en daar werd er al gehint op een stevige winterweek, maar de weermannen moesten het nog zien. Ook zij zijn nu overtuigd: het gaat komend weekend sneeuwen en het wordt koud, vooral in het noorden van het land.

William Huizinga, meteoroloog bij Buienradar, houdt graag een slag om de arm, maar nu ‘de pluim’, de grafiek met de berekening van 50 weermodellen, ook groen licht geeft, gaat hij er voorzichtig in mee. “De berekeningen komen steeds meer op één lijn te liggen. Daar waar de Amerikaanse en de Europese modellen eerst flink uiteen lagen, komen ze steeds dichter bij elkaar. De kou komt terug, dat is wel duidelijk,” zegt Huizinga tegen RTL Nieuws.

Maar het wordt niet alleen koud, het gaat ook lekker sneeuwen. “In de nacht van zaterdag op zondag kan toch plaatselijk een leuk sneeuwdek komen. Zondagmiddag wordt in het noorden en oosten 20 centimeter sneeuw verwacht, op sommige plekken zelfs nog meer.” Maar erg aangenaam wordt het niet. “Er wordt zondag ook flink wat wind berekend, er zijn signalen zelfs van stormachtige wind. Dat betekent dat het voor je gevoel echt ijs- en ijskoud wordt.”

Het wordt niet overal zo guur. In het zuiden blijft het boven nul, maar dat betekent ook: geen sneeuw. “De neerslag die daar valt, zal komen in de vorm van regen en natte sneeuw. Niet de winterpret die we in het noorden en oosten zullen hebben.”