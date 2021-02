Zo voorkom je dat de deur van je auto vastvriest

Het kan zijn dat de deuren van je auto ‘s ochtends zijn vastgevroren als je niets hebt gedaan om dat te voorkomen. De sneeuwrestanten in combinatie met steenharde vorst én een klein winterzonnetje kunnen ervoor zorgen dat je auto niet meer opengaat.

Het kan zijn dat de sneeuw even kort begint te smelten, over je auto naar beneden druipt en dan weer vastvriest. Probeer dan je deur nog maar eens open te krijgen. Gelukkig is er een oplossing: WD40 of een ander goedje zoals vaselinespray, talkpoeder of een speciaal middeltje uit de autozaak. Smeer of spuit dat van tevoren op de rubbers van je autodeuren en ze gaan weer open alsof het zomer is.

Het is even een klusje van een paar minuten, maar het kan je behalve veel ergernis ook geld besparen. Het vervangen van gescheurde deurrubbers is namelijk niet gratis.

Het kan zijn dat de deur ondanks je inspanningen niet opengaat, dan ligt het mogelijk aan het slot dat bevroren is. Controleer dus of je de typische klik hoort als je op het knopje van de centrale vergrendeling drukt. Is dat het geval, dan ligt het dus aan de vastgevroren rubbers. Anders kun je met een alcoholhoudend middel of de-icer het slot weer openen.

Ga nooit trekken aan een bevroren deur, maar duw er juist tegen aan. Je hebt kans dat het ijs dan breekt en loskomt. Anders kun je warm, maar beslist niet kokend water rond het deurkozijn laten lopen in de hoop dat de boel weer opengaat.