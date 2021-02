Melania zit nu de hele dag in de spa. In de tussentijd is ze boos op Donald

Het leven van Melania Trump is nu lekker overzichtelijk. “Ze gaat naar de spa, luncht, gaat weer naar de spa en dineert met Donald op de patio”, vertelt een ingewijde aan CNN. “En dan terugspoelen en herhalen. Elke dag.”

Donald Trump en zijn vrouw wonen nu in Mar-a-Lago, het golfresort van de oud-president in Florida. Melania mist het leven in het Witte Huis duidelijk niet, maar ze is wel gefrustreerd over hoe het presidentschap is geëindigd. Ze gedraagt zich ‘bitter en koud’ tegen Donald en verwijt hem dat hij haar imago heeft beschadigd.

Ook is ze verbitterd over haar eigen rol als First Lady nu ze ziet hoe Jill Biden het aanpakt. Waar Jill direct in het Witte Huis is getrokken en al tal van events heeft georganiseerd en interviews deed, kwam Melania pas na vijf maanden naar Washington en hield ze zich het liefst op de achtergrond.

Daar zou ze nu spijt van hebben. Maar ze verwijt het niet zichzelf, maar haar entourage. “Dat is niet echt eerlijk”, aldus een vertrouweling. “Iedereen weet dat Melania Trump doet wat ze wil. Geen enkele medewerker in haar team had daar iets kunnen aan doen.”